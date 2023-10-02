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Себастьян Корда вышел в финал турнира ATP-250 в Астане

Себастьян Корда вышел в финал турнира ATP-250 в Астане
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В полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан) американский теннисист Себастьян Корда обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу американца.

Матч продлился 2 часа 49 минут. Корда 18 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Меджедовича 16 эйсов и одна двойная ошибка.

В финальном матче соревнований в Астане Корда сыграет с победителем противостояния Себастьян Офнер (Австрия) — Адриан Маннарино (Франция), которое пройдёт сегодня, 2 октября. Финальный матч состоится завтра, 3 октября. Действующим победителем турнира в Астане является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Астана. 1/2 финала
02 октября 2023, понедельник. 12:35 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		7 7 7 7
7 10 		6 2 6 3
         
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
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