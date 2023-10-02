Себастьян Корда вышел в финал турнира ATP-250 в Астане
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В полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан) американский теннисист Себастьян Корда обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича. Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу американца.
Матч продлился 2 часа 49 минут. Корда 18 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Меджедовича 16 эйсов и одна двойная ошибка.
В финальном матче соревнований в Астане Корда сыграет с победителем противостояния Себастьян Офнер (Австрия) — Адриан Маннарино (Франция), которое пройдёт сегодня, 2 октября. Финальный матч состоится завтра, 3 октября. Действующим победителем турнира в Астане является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
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