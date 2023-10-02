«WTA, облегчите жизнь игрокам». Квитова раскритиковала расписание турнира в Пекине

Чешская теннисистка Петра Квитова (14-е место в рейтинге WTA) выступила с критикой расписания турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Было далеко не идеально закончить свой матч первого круга в час ночи, а потом выступать на следующий день в 17:30, когда ещё не сыграны некоторые матчи первого круга. Я всегда относилась к этому виду спорта с огромным уважением и редко высказывалась открыто, но на этот раз чувствую себя достаточно уверенной, чтобы сказать, что нужно найти более справедливый вариант. WTA, пожалуйста, облегчите жизнь своим теннисисткам», — написала Квитова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 2 октября, Квитова проиграла 22-й ракетке мира, российской теннисистке Людмиле Самосоновой в матче второго круга турнира в Пекине со счётом 4:6, 5:7. Накануне вечером Петра провела на корте чуть больше трёх часов, а Людмила сыграла в начале дня и победила за два часа.