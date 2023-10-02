Алькарас обыграл Рууда в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине
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В четвертьфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом (девятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанского спортсмена.
Матч продлился 1 час 45 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Рууда один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Китая Карлос Алькарас встретится с победителем противостояния Григор Димитров (Болгария) — Янник Синнер (Италия). Соревнования в Пекине завершатся в среду, 4 октября.
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