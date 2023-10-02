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Маннарино обыграл Офнера и вышел в финал турнира в Астане

Маннарино обыграл Офнера и вышел в финал турнира в Астане
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В матче 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан) 34-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино обыграл представителя Австрии Себастьяна Офнера (58-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу француза.

Матч продлился 1 час 10 минут. Маннарино шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Офнера четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финальном матче хардового турнира в Астане Адриан Маннарино сыграет с представителем США Себастьяном Кордой. Встреча состоится завтра, 3 октября. Действующим чемпионом соревнований в Казахстане является серб Новак Джокович.

Астана. 1/2 финала
02 октября 2023, понедельник. 15:45 МСК
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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