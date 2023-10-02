Зверев: видимо, мы с Медведевым будем играть на каждом турнире

10-я ракетка мира, немец Александр Зверев высказался о грядущем полуфинальном матче с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в рамках турнира серии АТР-500 в Пекине. Это будет пятая встреча двух теннисистов в этом сезоне.

«‎Видимо, в этом сезоне мы так и будем играть на каждом турнире. Это будет уже пятая встреча — и каждый раз это настоящая битва, поэтому я с нетерпением её жду.

Он демонстрирует отличный теннис. Надеюсь, мне тоже удастся показать свою лучшую игру»‎, — сказал Зверев после победы над Харри.

Напомним, Александр Зверев в трёх сетах обыграл чилийца Николаса Харри со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 и вышел в полуфинальную стадию турнира в Пекине. Его будущий соперник, Даниил Медведев, также в трёх сетах одолел француза Уго Умбера — 6:4, 3:6, 6:1.