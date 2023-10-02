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«Для харда они просто смешны». Даниил Медведев раскритиковал мячи на турнире в Пекине

«Для харда они просто смешны». Даниил Медведев раскритиковал мячи на турнире в Пекине
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, комментируя выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), пожаловался на качество мячей в туре. Медведев уже не в первый раз предъявляет претензии по данному вопросу, и многие игроки солидарны с ним.

Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл француза Уго Умбера.

«Матч был очень неровным. Мы оба старались не давать сопернику лёгких ударов, но с такими мячами это постоянно получается. И мы оба много ошибались. Так что трудно объяснить динамику матча. Во втором сете я был недоволен собой, но знал, что в третьем будут шансы.

Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я уступил свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год», — сказал Медведев после матча.

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