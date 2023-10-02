Даниил Медведев: хочу стать чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился масштабной карьерной целью.

«Я знаю, что все мои 20 титулов были завоёваны в разных городах. Я хотел бы продолжить добавлять их в копилку, а также успешно защищать некоторые из них. Также я хотел бы завершить свою карьеру, став чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл неудобного для себя француза Уго Умбера. После данной победы Медведев достиг уникального достижения — он дошёл до полуфиналов всех хардовых турниров категории АТР-500 и выше, существующих в туре.