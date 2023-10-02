Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пекин-2023, женщины: результаты матчей 2 октября и турнирная сетка

Пекин-2023, женщины: результаты матчей 2 октября и турнирная сетка
Аудио-версия:
Комментарии

В Пекине (Китай) продолжается турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 2 октября.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 2 октября

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:0, 3:0.
Синьюй Ван (Китай) – Вера Звонарёва (Россия, WC) – 6:4, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша, 2) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) –6:4, 6:3.
Дарья Касаткина (Россия, 11) – Маяр Шериф (Египет) – 1:6, 6:4, 7:6 (10:8).
Онс Жабер (Тунис, 7) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:4.
Кори Гауфф (США, 3) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 12) – 7:5, 6:4.
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:1, 6:2.

Сетка женского турнира в Пекине доступна здесь.

Материалы по теме
Касаткина выдала суперкамбэк после 1:6 и спасла матчбол. Самсонова победила чемпионку ТБШ
Касаткина выдала суперкамбэк после 1:6 и спасла матчбол. Самсонова победила чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android