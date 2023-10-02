Пекин-2023, женщины: результаты матчей 2 октября и турнирная сетка
В Пекине (Китай) продолжается турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 2 октября.
Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 2 октября
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:0, 3:0.
Синьюй Ван (Китай) – Вера Звонарёва (Россия, WC) – 6:4, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша, 2) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) –6:4, 6:3.
Дарья Касаткина (Россия, 11) – Маяр Шериф (Египет) – 1:6, 6:4, 7:6 (10:8).
Онс Жабер (Тунис, 7) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:4.
Кори Гауфф (США, 3) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 12) – 7:5, 6:4.
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:1, 6:2.
Сетка женского турнира в Пекине доступна здесь.
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