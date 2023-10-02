Марион Бартоли выразила своё мнение о противостоянии Джоковича и Алькараса

Побительница Уимблдона-2013, французская теннисистка Марион Бартоли высказала своё мнение о противостоянии Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в этом сезоне и заявила, что их достижения на турнирах «‎Большого шлема»‎ несопоставимы в 2023 году.

«Один выиграл три титула «‎Большого шлема»‎ в этом сезоне, а другой — один. Один сыграл четыре финала турнира «‎Большого шлема»‎, другой – один. Я думаю, нам нужно шире взглянуть на то, как каждый проводит сезон.

И пока что Новак справляется со своей задачей лучше. Конечно, это не значит, что ситуация не изменится. Очевидно, что Новак находится скорее в конце своей карьеры, чем в начале. Но я удивилась, как он вёл себя в этом сезоне, меня поразила его психологическая сила и способность восстанавливаться после трудных поединков.

И я не думаю, что многие люди могут утверждать, что обладают такой же психологической стойкостью, как он», — сказала Бартоли The Tennis Letter.