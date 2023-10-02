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«Знаю, что могу гораздо лучше». Хольгер Руне прокомментировал ранний вылет в Пекине

«Знаю, что могу гораздо лучше». Хольгер Руне прокомментировал ранний вылет в Пекине
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Посеянный под третьим номером Руне дошёл до второго круга Пекина, где со счётом 3:6, 5:7 проиграл болгарину Григору Димитрову.

«Спасибо, Китай. Моя подготовка к этому турниру была не самой лучшей из-за того, что я тратил время на восстановление спины, но я всё же я забираю с собой отсюда много позитивных вещей. Я знаю, что могу гораздо лучше, я буду упорно работать, чтобы достигнуть этого. Спасибо за поддержку», — написал Руне в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Руне пришлось отказаться от участия в Кубке Лэйвера из-за проблем со здоровьем, датчанина беспокоила спина.

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