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Видеообзор непростой победы Даниила Медведева над Умбером в полуфинале Пекина

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче 1/4 финала Медведев одержал победу над представителем Франции Уго Умбером (36-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу российского спортсмена.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Матч продлился 2 часа 7 минут. Медведев шесть раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Умбера пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Пекине Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшей второй ракеткой мира, немцем Александром Зверевым (8).