Видеообзор уверенной победы Алькараса над Руудом в полуфинале турнира в Пекине

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Казахстан).

В четвертьфинальном поединке Алькарас одержал победу над трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», представителем Норвегии Каспером Руудом (девятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанского спортсмена.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Рууда один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.