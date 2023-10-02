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Видеообзор поражения Александровой от Гауфф на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Видеообзор поражения Александровой от Гауфф на старте турнира WTA-1000 в Пекине
Аудио-версия:
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

В матче первого раунда Александрова проиграла чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф (3). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки. Матч продлился 1 час 22 минуты.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Гауфф трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Пекине Гауфф сыграет с 48-й ракеткой мира представительницей Хорватии Петрой Мартич.

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