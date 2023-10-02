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Ига Свёнтек положительно высказалась о случаях предоставления perfomance bye

Ига Свёнтек положительно высказалась о случаях предоставления perfomance bye
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек положительно высказалась о практике предоставления perfomance bye в WTA-туре.

«Я особо не говорила об этом правиле, поскольку это первые турниры, на которых происходят подобные вещи, хотя мы уже давно в туре. Мне это кажется разумным: у меня были турниры, в которых я заходила очень далеко, и знаю, что значит – спешить на следующий турнир, не имея времени на отдых и подготовку.

Я думаю, что правило хорошее, оно имеет смысл. Просто поразительно видеть, что у некоторых фаворитов нет «bye». Я знаю, что произошло какое-то недоразумение, небольшой скандал, но я просто хочу сосредоточиться на своём теннисе», — сказала Свёнтек на пресс-конференции в Пекине (Китай).

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