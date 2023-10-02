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Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
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Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, который пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Напомним, ранее в число участниц Итогового турнира WTA вошли:

Арина Соболенко (Беларусь);
Ига Свёнтек (Польша);
Кори Гауфф (США);
Елена Рыбакина (Казахстан).

Отметим, что ранее Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде. Там он выступит в паре с соотечественницей, чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф.

Нельзя не отметить, что Пегула сыграет на Итоговом чемпионате как в одиночном, так и в парном разряде во второй год подряд.

Имена ещё трёх участниц Итогового турнира WTA определятся позднее, по итогам чемпионской гонки.

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