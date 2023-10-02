«Я и пельмени». Эмма Радукану показала, как проводит время в Великобритании

Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях пост о том, как проводит время в Великобритании.

«Время в Великобритании. Тренажёрный зал, Бромли, пельмени, я и другие пельмени, полнолуние и мой город, игра теней, мапо тофу (блюдо из китайской кухни. – Прим. «Чемпионата»), компания красных роз и обе британские погоды», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт. Она готовится к возвращению уже в начале сезона-2024.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.