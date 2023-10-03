Карреньо-Буста восстановился после травмы и сыграл свой первый матч за 8 месяцев

Экс десятая ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста восстановился после травмы локтя и вернулся в тур. Свой первый матч испанец провёл на челленджере в Аликанте, где его соперником в первом круге стал соотечественник Педро Мартинес (116-е место в рейтинге АТР).

Матч продлился 1 час 54 минуты и завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу Мартинеса. За это время у Карреньо-Бусты набралось пять подач навылет и одна двойная ошибка. У его соперника три эйса и четыре двойные ошибки.

Последний матч Пабло Карреньо-Буста провёл 13 февраля 2023 года на турнире в Роттердаме. Испанец вернулся в тур в статусе 193-й ракетки мира после перенесённой операции и восстановления от травмы правого локтя.