Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в Пекине

Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с седьмой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На данный момент счёт их личного противостояния равный – 3:3.

«Думаю, наш матч с Синнером – эта та вещь, которую хотел бы видеть каждый. Мы проводили отличные матчи на больших турнирах, каждый раз, когда мы встречаемся друг с другом, то оба показываем высокий уровень тенниса. Уровень, который мы демонстрируем на корте, невероятен, я думаю, все получают удовольствие от наших матчей. В любом случае для меня полуфинал будет очень сложным», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Я знаю, что такое хард, я — специалист». Медведев установил крутое достижение на харде!
Истории
«Я знаю, что такое хард, я — специалист». Медведев установил крутое достижение на харде!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android