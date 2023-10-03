Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в Пекине

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с седьмой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На данный момент счёт их личного противостояния равный – 3:3.

«Думаю, наш матч с Синнером – эта та вещь, которую хотел бы видеть каждый. Мы проводили отличные матчи на больших турнирах, каждый раз, когда мы встречаемся друг с другом, то оба показываем высокий уровень тенниса. Уровень, который мы демонстрируем на корте, невероятен, я думаю, все получают удовольствие от наших матчей. В любом случае для меня полуфинал будет очень сложным», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.