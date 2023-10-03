Пекин-2023, женщины: расписание матчей 3 октября

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Сегодня, 3 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Расписание матчей 3 октября

Джессика Пегула (США, 4) – Анна Блинкова (Россия) – начало в 7:30 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – начало в 7:30 мск.

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 9) – начало в 7:30 мск.

Марта Костюк (Украина) – Онс Жабер (Тунис, 7) – начало приблизительно в 9:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия, 16) – Леся Цуренко (Украина) – начало приблизительно в 10:30 мск.

Мирра Андреева (Россия, Q) – Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) – начало приблизительно в 12:00 мск.

Татьяна Мария (Германия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – начало приблизительно в 13:00 мск.