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Маннарино: выиграть ТБШ и стать №1 — это что-то схожее. Но точно не то, о чём я думаю

Маннарино: выиграть ТБШ и стать №1 — это что-то схожее. Но точно не то, о чём я думаю
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Французский теннисист Адриан Маннарино высказался о том, что лучше — стать победителем турнира «Большого шлема» или стать первой ракеткой мира.

«Слушайте, я не претендую ни на то ни на другое (смеётся). Но, думаю, это всё уже круто. Если бы я должен был выбирать, даже не знаю, на чём остановился бы. Для меня выиграть «Шлем» и быть №1 – это что-то схожее. Но это точно не то, о чём я думаю. Если бы я смог попасть в топ-20, это было бы уже огромным достижением. Так что я добираюсь до цели шаг за шагом», — сказал Маннарино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, сегодня, 3 октября, Маннарино сыграет в финале турнира ATP-250 в Астане (Казахстан) с американцем Себастьяном Кордой.

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