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Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Бултер

Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Бултер
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу теннисистки из Беларуси.

Матч продлился 2 часа 33 минуты. Соболенко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бултер пять эйсов, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 2
         
Кэйти Бултер
56
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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