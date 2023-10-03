Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Бултер

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу теннисистки из Беларуси.

Матч продлился 2 часа 33 минуты. Соболенко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бултер пять эйсов, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.