Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Бултер
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу теннисистки из Беларуси.
Матч продлился 2 часа 33 минуты. Соболенко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Бултер пять эйсов, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.
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