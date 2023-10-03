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Соболенко прокомментировала победу над Бултер в матче турнира в Пекине

Соболенко прокомментировала победу над Бултер в матче турнира в Пекине
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу теннисистки из Беларуси.

«Матчи с Кэйти всегда получаются отличными. Она действительно невероятный игрок. Очень рада, что выиграла этот матч. Это было по-настоящему тяжело. Когда я была в Пекине в прошлый раз, нас поддерживало не так много зрителей. Спасибо им большое, что пришли», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата Китая — 2023 Соболенко встретится с 36-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.

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