Соболенко прокомментировала победу над Бултер в матче турнира в Пекине

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу теннисистки из Беларуси.

«Матчи с Кэйти всегда получаются отличными. Она действительно невероятный игрок. Очень рада, что выиграла этот матч. Это было по-настоящему тяжело. Когда я была в Пекине в прошлый раз, нас поддерживало не так много зрителей. Спасибо им большое, что пришли», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата Китая — 2023 Соболенко встретится с 36-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.