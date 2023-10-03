Хачанов и Рублёв не смогли выйти в финал парного разряда в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в финал турнира ATP-500 в Пекине. В 1/2 финала соревнований дуэт теннисистов из России уступил Весли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания). Матч, продолжавшийся 1 час 18 минут, завершился победой Колхофа и Скупски со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Россияне девять раз подали навылет, допустили лишь одну двойную ошибку, но не реализовали ни одного из трёх брейк-пойнтов. Колхоф и Скупски сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали половину брейк-пойнтов (два из четырёх).

Вторая пара финалистов определяется в эти минуты в матче Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США) против Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Эдуара Роже-Васслена (Франция).