Себастьян Корда высказался о самых приятных теннисистах в туре

28-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда рассказал, кого считает самыми приятными теннисистами в туре.

«Все парни очень классные ребята – особенно Андрей Рублёв, Каспер Рууд, тот же Доминик Тим. Очень много приятных парней в туре. Так что невозможно выделить кого-то одного и самого-самого, кто бы выиграл это противостояние», — сказал Корда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Сегодня, 3 октября, Себастьян Корда сыграет с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Андрианом Маннарино в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Действующим победителем соревнований в Казахстане является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.