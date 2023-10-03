Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк обыграла Онс Жабер и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине

Марта Костюк обыграла Онс Жабер и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

44-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Игра продлилась 1 час 18 минут. На счету Костюк пять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Жабер совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Китая Костюк сыграет с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Матч спортсменок состоится завтра, 4 октября. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 10:10 МСК
Марта Костюк
44
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android