Марта Костюк обыграла Онс Жабер и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине

44-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Игра продлилась 1 час 18 минут. На счету Костюк пять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Жабер совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Китая Костюк сыграет с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Матч спортсменок состоится завтра, 4 октября. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.