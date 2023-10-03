Марта Костюк обыграла Онс Жабер и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине
Поделиться
44-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу украинской спортсменки.
Игра продлилась 1 час 18 минут. На счету Костюк пять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Жабер совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Открытого чемпионата Китая Костюк сыграет с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Матч спортсменок состоится завтра, 4 октября. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.
Комментарии
- 3 октября 2023
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
11:13
-
11:04
-
10:38
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:26
-
09:13
-
06:47
-
01:00
-
00:31
-
00:12
-
00:07
- 2 октября 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
21:54
-
21:48
-
20:41
-
20:26
-
20:12
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:39
-
19:07
-
18:57
-
18:43
-
18:24
-
17:58
Партнерский контент