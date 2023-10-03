Корда — о критике в соцсетях: стараюсь не читать ленту вообще

28-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда высказался о своём отношении к негативным комментариям в свой адрес в социальных сетях.

«Стараюсь не читать ленту вообще. Иногда просто пару раз зайду и пролистаю. Я не особо включён в социальную жизнь», — сказал Корда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Сегодня, 3 октября, Себастьян Корда сыграет с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Андрианом Маннарино в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). В полуфинале американец обыграл серба Хамада Меджедовича. Действующим победителем соревнований в Казахстане является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.