Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв Петру Мартич
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич (48-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:2) в пользу американской спортсменки.
Матч продлился 3 часа 1 минуту. Гауфф пять раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мартич четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15.
В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Гауфф сыграет с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия) — Леся Цуренко (Украина). Турнир в Пекине продлится до 8 октября.
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