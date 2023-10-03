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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Пекине, обыграв Александра Зверева

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Пекине, обыграв Александра Зверева
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Игра продлилась 1 час 26 минут. Медведев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева один эйс и одна двойная ошибка.

В финальном матче соревнований в Пекине Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Хардовый турнир в Китае завершится 4 октября. Последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 года, тогда победу одержал австриец Доминик Тим.

Пекин (м). 1/2 финала
03 октября 2023, вторник. 14:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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