Даниил Медведев вышел в финал турнира в Пекине, обыграв Александра Зверева
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.
Игра продлилась 1 час 26 минут. Медведев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева один эйс и одна двойная ошибка.
В финальном матче соревнований в Пекине Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Хардовый турнир в Китае завершится 4 октября. Последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 года, тогда победу одержал австриец Доминик Тим.
Пекин (м). 1/2 финала
03 октября 2023, вторник. 14:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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