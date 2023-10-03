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Видеообзор победы Медведева над Зверевым в полуфинале турнира в Пекине

Видеообзор победы Медведева над Зверевым в полуфинале турнира в Пекине
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В матче 1/2 финала хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Медведев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева один эйс и одна двойная ошибка.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финальном матче соревнований в Пекине Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

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