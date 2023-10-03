Янчук: Медведев вышел на пик своей формы и уверенно идёт за титулом в Пекине

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Медведев вышел на пик своей формы и уверенно идёт за титулом в Пекине! Даня провёл просто великолепный матч против Зверев. Он попадал почти все свои удары, подача тоже летела безупречно. Даниил не оставил никаких шансов Александру сегодня. Это было довольно ожидаемо, если честно. Зверев играет хорошо, но Саша пока что не нашёл лучший свой теннис. Финал будет очень интересным. Медведева скорее всего ждёт очередной тяжелейший матч против Алькараса. Там шансы будут 50 на 50. Но испанцу нужно ещё пройти Синнера. Очевидно, что с итальянцем у Дани будет куда больше шансов на успех завтра», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.