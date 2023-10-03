Алексей Селиваненко отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира в Пекине

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым (10-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Медведев провёл отличный полуфинальный матч против Зверева. Даниил одержал уверенную победу над сильным и принципиальным соперником. То, как сейчас играет Медведев, позволяет ему претендовать на победу в матче с любым соперником. Но теннис всегда есть теннис, финал есть финал! Каждый теннисист выходит с одним и тем же желанием победить», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.