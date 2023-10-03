Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Селиваненко отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира в Пекине

Алексей Селиваненко отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира в Пекине
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым (10-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Медведев провёл отличный полуфинальный матч против Зверева. Даниил одержал уверенную победу над сильным и принципиальным соперником. То, как сейчас играет Медведев, позволяет ему претендовать на победу в матче с любым соперником. Но теннис всегда есть теннис, финал есть финал! Каждый теннисист выходит с одним и тем же желанием победить», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Мирра Андреева разгромила Павлюченкову! А Медведев разобрался со Зверевым в Пекине. LIVE!
Live
Мирра Андреева разгромила Павлюченкову! А Медведев разобрался со Зверевым в Пекине. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android