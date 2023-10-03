«Очень доволен своим уровнем». Медведев прокомментировал победу над Зверевым в Пекине

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над немецким спортсменом Александром Зверевым в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

«Это потрясающе. Здесь хороший корт, так что я рад оказаться в финале и сыграть с кем-то из пары Синнер — Алькарас. Я очень доволен своим уровнем. Крыша была закрыта, условия сегодня другие, намного быстрее. Мы с Александром отлично подаём, так что всё свелось к ограниченному количеству возможностей. Мне удавалось подавать лучше, когда у меня были брейк-пойнты, которые нужно было отыграть», — сказал Медведев после матча.

В финальном матче соревнований в Пекине Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).