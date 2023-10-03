Россиянин Даниил Медведев вышел в 35-й финал в карьере

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе над немецким спортсменом Александром Зверевым (10-й в рейтинге ATP) на Открытом чемпионате Китая в Пекине вышел в 35-й финал турниров в карьере.

На счету Медведева пять выходов в финальные матчи турниров «Большого шлема», в одном из которых он одержал победу. Россиянин дважды становился финалистом Итогового чемпионата ATP и был победителем одного из финальных матчей. Также Медведев девять раз выходил в финал турниров серии «Мастерс». На его счету шесть побед в этих соревнованиях. Ещё восемь финалов Медведева приходятся на турниры категории ATP-500 (четыре победы на данный момент) и 11 финалов — на турнирах ATP-250 (восемь побед).

В финале Открытого чемпионата Китая — 2023 Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).