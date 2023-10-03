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Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Пекине

Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Пекине
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Седьмая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл вторую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса в рамках полуфинальной встречи на турнире серии ATP-500 в Пекине. Это вторая победа Синнера над Алькарасом подряд.

Матч продлился 1 час 57 минут и завершился победой итальянского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:1. На счету Синнера один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. У его оппонента из Испании четыре эйса и два успешно использованных брейк-пойнта из девяти. Двойных ошибок у игроков не было.

Эта победа итальянца позволила ему сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом на турнирах ATP — теперь у теннисистов по четыре выигранных друг у друга матча.

В финальном матче турнира в Пекине Яннику Синнеру предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.

Пекин (м). 1/2 финала
03 октября 2023, вторник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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