Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл вторую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса в рамках полуфинальной встречи на турнире серии ATP-500 в Пекине. Это вторая победа Синнера над Алькарасом подряд.
Матч продлился 1 час 57 минут и завершился победой итальянского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:1. На счету Синнера один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. У его оппонента из Испании четыре эйса и два успешно использованных брейк-пойнта из девяти. Двойных ошибок у игроков не было.
Эта победа итальянца позволила ему сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом на турнирах ATP — теперь у теннисистов по четыре выигранных друг у друга матча.
В финальном матче турнира в Пекине Яннику Синнеру предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.
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