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4 октября Медведев и Синнер сыграют в финальной встрече на турнире в Пекине

4 октября Медведев и Синнер сыграют в финальной встрече на турнире в Пекине
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4 октября состоится финальный поединок на турнире серии АТР-500 в Пекине (Китай). В матче за титул россиянин Даниил Медведев (3-е место в рейтинге АТР) сыграет против седьмой ракетки мира Янника Синнера из Италии.

В полуфинале Медведев одолел немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3. Синнер обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Это будет седьмая встреча Медведева и Синнера между собой, до этого во всех шести матчах сильнее оказывался россиянин.

Турнир в Пекине проходит в столице Китая с 28 сентября по 4 октября на покрытии «‎хард»‎. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 3,633,875. Это первый турнир в Пекине с 2019 года, тогда титул взял австрийский теннисист Доминик Тим.

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