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Синнер — о матче с Алькарасом: назову эту встречу лучшей, в которой я играл

Синнер — о матче с Алькарасом: назову эту встречу лучшей, в которой я играл
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине.

«‎Назову этот матч лучшим, в котором я играл. Я бы сказал, что каждый матч с ним очень тяжелый. Мы всегда оба играем здорово. Когда мы играем друг против друга, то стараемся не выходить за рамки своих возможностей.

Сегодня я играл немного лучше в важные моменты. Во втором сете я выиграл 6:1, но у него было много шансов, и я просто старался не отвлекаться. В первом сете были американские горки, но я старался держать себя в психологическом плане, и, конечно, я очень доволен своим выступлением.

Я думаю, что исполнение плана на игру было очень хорошим. В основном я старался оставаться агрессивным, потому что когда у него много времени, он играет очень хорошо и очень агрессивно»‎, — рассказал Синнер после матча.

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