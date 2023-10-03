Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение от Янника Синнера в Пекине

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал об игре против Янника Синнера, в которой испанец проиграл итальянскому теннисисту в двух сетах и не смог пройти в финал турнира АТР-500 в Пекине.

«Очевидно, что он играл в теннис на великолепном уровне, это заставило меня немного изменить свою игру. Я не мог делать то, что делаю всегда, пытался играть глубже, но не смог. Я пробовал играть по другой тактике, но и здесь не получилось.

Это ещё одна вещь, которой мне придется научиться, если я хочу побеждать Янника. Затем, во втором сете, я был морально не в себе, слишком много жаловался, что действительно мешает вам играть на своем лучшем уровне, вот что значит злиться на себя»‎, — сказал Алькарас после поражения от Синнера.