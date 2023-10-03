Саккари уверенно обыграла Фрухвиртову и вышла в третий круг турнира в Пекине

Шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари уверенно прошла представительницу из Чехии Линду Фрухвиртову и вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в Пекине (Китай).

Встреча продолжался 1 час 31 минуту и завершилась победой Саккари в двух сетах — 6:4, 6:2. За время поединка греческая теннисистка 3 раза подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Фрухвиртова совершила один эйс и шесть раз допустила двойную ошибку.

Следующую встречу Саккари проведёт в рамках 1/8 финала турнира в Пекине против китаянки Синьюй Ван, которая ранее обыграла Дарью Касаткину со счётом 2:0.

Пекинский турнир относится к серии WTA-1000 и проходит с 30 сентября по 8 октября. Общий призовой фонд составляет $ 8,127,389.