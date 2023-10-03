Видеообзор победы Синнера над Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

В полуфинальном поединке в рамках турнира АТР-500 в Пекине итальянец Янник Синнер (7-е место в рейтинге АТР) оказался сильнее своего оппонента из Испании, второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу итальянского теннисиста.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. На счету Синнера один эйс, у его оппонента из Испании четыре подачи на вылет. Двойные ошибки игроки не допустили ни разу. Алькарас реализовал два брейк-поинта из девяти, у Синнера реализовано пять брейк-поинтов из восьми.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финальном матче на турнире в Пекине Яннику Синнеру предстоит игра с российским теннисистом Даниилом Медведевым.