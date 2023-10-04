Андрей Ольховский: Медведев солидно отыграл весь матч со Зверевым на высоком уровне

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о выходе в финал турнира в Пекине российского теннисиста Даниила Медведева.
«Изначально перед этим матчем я говорил, что Даниил тут фаворит. Важно, чтобы у него не было спадов. И сегодня Медведев солидно отыграл весь матч на высоком уровне. Поэтому результат закономерен, при стабильной игре Даниил сейчас посильнее Зверева», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».
Вчера, 3 октября, в полуфинале 3-я ракетка мира Медведев обыграл 10-ю ракетку немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.
В 10 последних личных встречах Медведев победил Зверева восемь раз, в том числе четыре раза в этом году.
В финале турнира в Пекине Медведев сыграет с 7-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который обыграл в полуфинале испанца Карлоса Алькараса.
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