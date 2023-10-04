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Андрей Ольховский: Медведев солидно отыграл весь матч со Зверевым на высоком уровне

Андрей Ольховский: Медведев солидно отыграл весь матч со Зверевым на высоком уровне
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о выходе в финал турнира в Пекине российского теннисиста Даниила Медведева.

«Изначально перед этим матчем я говорил, что Даниил тут фаворит. Важно, чтобы у него не было спадов. И сегодня Медведев солидно отыграл весь матч на высоком уровне. Поэтому результат закономерен, при стабильной игре Даниил сейчас посильнее Зверева», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Вчера, 3 октября, в полуфинале 3-я ракетка мира Медведев обыграл 10-ю ракетку немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.

В 10 последних личных встречах Медведев победил Зверева восемь раз, в том числе четыре раза в этом году.

В финале турнира в Пекине Медведев сыграет с 7-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который обыграл в полуфинале испанца Карлоса Алькараса.

Пекин (м). 1/2 финала
03 октября 2023, вторник. 14:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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