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Ольховский: если Медведев будет играть без спадов, есть хорошие шансы обыграть Синнера

Ольховский: если Медведев будет играть без спадов, есть хорошие шансы обыграть Синнера
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Ожидаю очень интересный матч, потому что Синнер в очень хорошей форме. Медведев очень чистенько отыграл полуфинал против Зверева. Мне понравилось, что Даня играл без спадов и очень уверенно.

Что касается Синнера, то сейчас он играет намного увереннее. Он почувствовал ту игру, которую от него ожидают: играет достаточно остро и стабильно. Посмотрим, насколько непробивная защита Дани выстоит против Синнера. Янник будет активно играть, но Медведев показал, что может тоже хорошо играть на темпе. Если Даниил вновь сыграет без спадов, то есть хорошие шансы обыграть Синнера. Но матч будет сложным, потому что Янник сейчас непрост», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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