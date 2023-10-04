Чесноков: Медведева сейчас невозможно пробить. Думаю, Даниил затянет Синнера в свои сети

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи российского теннисистка Даниила Медведева и итальянского спортсмена Янника Синнера в финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Посмотрите статистику — по-моему, Медведев не проиграл Синнеру ни одного матча. Даня знает, как играть против Янника, и делает это достаточно уверенно. Медведев сейчас здорово играет. В полуфинале Даня играл очень здорово.

Думаю, Медведев — фаворит финала. Однако то, как сейчас играет Медведев… Его невозможно пробить, он всё достаёт и всё попадает. Медведев должен затянуть Синнера в свои сети», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.