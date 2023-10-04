Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Пекине

Сегодня, 4 октября, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с седьмой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в финале турнира в Китае.

Напомним, Медведев и Синнер ранее шесть раз встречались на корте. Во всех шести матчах победу одержал российский теннисист. Впервые Даниил выиграл у Янника во втором круге Марселя-2020 (1:6, 6:1, 6:2), а две последние победы одержал в финалах в 2023 году — в Роттердаме (5:7, 6:2, 6:2) и на «Мастерсе» в Майами (7:5, 6:3).