Циципас сравнил спад в своей игре с американским фильмом

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал спад в своих результатах в текущем сезоне. Напомним, Циципас проиграл пять из последних восьми проведённых матчей.

«Это нормальное течение жизни и нормальное течение любого американского фильма, где всё кончается хэппи-эндом. И я жду своего хэппи-энда в сезоне. В последнее время я смотрю много американского кино, и это добавляет мне надежды, веры и позитива. Неожиданный ответ, да (смеётся)? Я что-то неправильно сказал? Не знаю, я продвигаю американское кино. Может, нужно было местное? Но я смотрю мало китайских фильмов», — заявил Циципас в интервью Tennis TV.

На турнире серии Masters в Шанхае Циципас начнёт выступления со второго круга. Там он встретится с победителем встречи Ринки Хидзикаты (Австралия) и Ласло Джере (Сербия).