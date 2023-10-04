Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Поделиться
В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самосонова одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк (44-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Костюк восемь эйсов, 12 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале соревнований в Пекине Самсонова сыграет с 17-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Турнир в Китае завершится 8 октября.
Комментарии
- 4 октября 2023
-
12:14
-
12:04
-
11:30
-
11:04
-
10:55
-
10:45
-
10:27
-
08:40
-
07:20
-
02:20
-
02:00
-
00:55
- 3 октября 2023
-
21:35
-
20:44
-
20:18
-
20:03
-
19:37
-
19:03
-
17:57
-
17:52
-
16:55
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:08
-
16:01
-
15:51
-
15:46
-
15:29
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:08
-
13:38
-
12:13
Партнерский контент