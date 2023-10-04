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Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самосонова одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк (44-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Костюк восемь эйсов, 12 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале соревнований в Пекине Самсонова сыграет с 17-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Турнир в Китае завершится 8 октября.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 09:20 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7
4 		7 7 5
         
Марта Костюк
44
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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