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Стефанос Циципас вернул в команду отца и прекратил работу с Филиппуссисом

Стефанос Циципас вернул в команду отца и прекратил работу с Филиппуссисом
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о том, что прекращает сотрудничество с австралийским тренером Марком Филиппуссисом, являющимся двукратным обладателем Кубка Дэвиса в качестве игрока, и возвращает в команду своего отца Апостолоса Циципаса.

По утверждению спортсмена, ему было сложно привыкнуть к тренерскому стилю Филиппуссиса, он чувствовал, что теряет свою идентичность как теннисист из-за отсутствия отца. Как заявил Циципас, отец останется в его команде вплоть до завершения карьеры.

«Он здесь, чтобы остаться. Я не собираюсь когда-либо менять отца или отталкивать его. Люди всегда будут пытаться создать слухи или попытаться разрушить то, что у вас есть с кем-то, кто вам действительно близок в любом виде или форме. Он тот, кого нельзя исключать», — сказал Циципас в интервью Tennis TV.

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