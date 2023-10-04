Свёнтек разгромила соотечественницу Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над соотечественницей Магдой Линетт (25-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Свёнтек.
Матч продлился 1 час 6 минут. Свёнтек в этой встрече не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Линетт один эйс и одна двойная ошибка.
В следующем раунде соревнований в Пекине Ига Свёнтек встретится с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Каролин Гарсия (Франция). Этот матч состоится завтра, 5 октября. Женский хардовый турнир в Китае продлится до 8 октября.
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