Свёнтек разгромила соотечественницу Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над соотечественницей Магдой Линетт (25-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Свёнтек.

Матч продлился 1 час 6 минут. Свёнтек в этой встрече не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Линетт один эйс и одна двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований в Пекине Ига Свёнтек встретится с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Каролин Гарсия (Франция). Этот матч состоится завтра, 5 октября. Женский хардовый турнир в Китае продлится до 8 октября.