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Мирра Андреева проиграла Елене Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине

Мирра Андреева проиграла Елене Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 60-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от пятой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу казахстанской спортсменки.

Игра продлилась 1 час 51 минуту. Рыбакина в этой встрече десять раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Пекине Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Ясмине Паолини (Италия). Турнир в Китае продлится до 8 октября.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 13:55 МСК
Мирра Андреева
60
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
2 		6 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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