Мирра Андреева проиграла Елене Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 60-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от пятой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу казахстанской спортсменки.

Игра продлилась 1 час 51 минуту. Рыбакина в этой встрече десять раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Пекине Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Ясмине Паолини (Италия). Турнир в Китае продлится до 8 октября.