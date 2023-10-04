Медведев — Синнер: россиянин проиграл первый сет финального матча турнира в Пекине
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В Пекине (Китай) завершился первый сет финального матча турнира категории ATP-500, в котором встречаются третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер (седьмой в рейтинге ATP). Победу в этом сете со счётом 7:6 (7:2) одержал итальянский спортсмен.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в финале турнира в Китае.
Пекин (м). Финал
04 октября 2023, среда. 14:55 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, Медведев и Синнер ранее шесть раз встречались на корте. Во всех шести матчах победу одержал российский теннисист. Впервые Даниил выиграл у Янника во втором круге Марселя-2020 (1:6, 6:1, 6:2), а две последние победы одержал в финалах в 2023 году — в Роттердаме (5:7, 6:2, 6:2) и на «Мастерсе» в Майами (7:5, 6:3).
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