Янник Синнер впервые в карьере обыграл Даниила Медведева. До этого они встречались 6 раз

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере обыграл чемпиона US Open – 2021, третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. До этого игроки встречались шесть раз.

Напомним, Синнер обыграл Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

Данная победа над Медведевым стала для Синнера 15-й в матчах с игроками из топ-10. Теперь баланс итальянца – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне обыграл двух игроков топ-10 на одном турнире (ранее сделал это в Майами). В Пекине, помимо россиянина, Янник одолел вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.